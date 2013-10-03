اجتماع مجلس الأمناء والآباء بمطروح يناقش مشاكل المدارس بالمحافظة

عقد مجلس الأمناء والآباء لمدارس محافظة مطروح اجتماعا، لمناقشة مشاكل المدارس والعملية التعليمية بالمحافظة، بحضور صفى الدين الموهوب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ومفتاح عبد السلام عطايا، رئيس مجلس أمناء المحافظة وأمناء الإدارات التعليمية المختلفة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مشكلة تجميد أرصدة المدارس وكيفية الصرف على المدارس، تم تكليف رئيس مجلس أمناء المحافظة، بمناقشة الموضوع مع وزير التربية والتعليم، فى أول اجتماع لمجلس الأمناء على مستوى الجمهورية.

وتم الاتفاق على اجتماع مجلس الأمناء شهريا، على أن يكون الاجتماع كل شهر فى إدارة تعليمية مختلفة، لبحث مشاكل الإدارة على الطبيعة مع وجود مندوب من المحافظة ومندوب من هيئة الأبنية التعليمية وحضور وكيل الوزارة.