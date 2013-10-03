جامعة أسوان تعقد مؤتمرا لتطوير كليات الخدمة فى مارس القادم

قرر مجلس جامعة أسوان بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، برئاسة الأستاذ منصور كباش رئيس الجامعة، وحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، الموافقة على عقد المؤتمر العلمى الثانى لكلية الخدمة الاجتماعية، تحت عنوان "تطوير لوائح كليات الخدمة الاجتماعية فى ضوء معايير الجودة"، وذلك يومى 23 و24 مارس القادم.

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين 14 مدرسا بكلية الطب بالأقسام الإكلينيكية (الصدرية والباطنة والجراحة العامة والنساء والتوليد وجراحة المسالك البولية والأشعة التشخيصية وجراحة العظام والأمراض العصبية والنفسية وجراحة التجميل).

وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على تعيين 3 مدرسين بكلية التجارة بأقسام إدارة الأعمال والمحاسبة، وصرف مكافأة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين (الدائمين والمتعاقدين) بالجامعة والمستشفى الجامعى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قدرها شهر من الراتب الأساسى.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم فى المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية بين كلية الزراعة جامعة المنيا وكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان.

وقرر المجلس منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكتور أحمد محمود، بقسم هندسة القوى الميكانيكية، تخصص (ميكانيكا القوى) بكلـية هندسة الطاقة، وكذلك منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد، للدكتور عصام عبد السلام بقسم علم الحيوان تخصص (مكافحة الحشرات) بكلية العلوم.

ووافق المجلس على تعيين الدكتورة فاطمة عبد الله فى وظيفة مدرس (بيئة وتصنيف) بقسم النبات بكلية العلـوم.

كما قرر المجلس الموافقة على منح الطالبة أسماء الشافعى، درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية من كلية التربية، وكذلك منح الطالب محمد عبد الرازق درجة دكتوراه الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية تخصص "تنظيم المجتمع" بتقدير "مرتبة الشرف الأولى" من كلية الخدمة الاجتماعية.

وقرر المجلس الموافقة على منح الطالب محمد ثروت درجة الماجستير فى العلوم "كيمياء/ كيمياء تحليلية" من كلية العلوم، وكذلك منح الطالب علاء الدين محمود، درجة الماجستير فى العلوم "فيزياء" من كلية العلوم، ومنح الطالبة فاطمة عوض السيد درجة الماجستير فى العلوم "كيمياء تحليلية بيئية" من كلية العلوم.