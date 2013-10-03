محافظ الغربية: 89 مليون جنيه مديونية مرفق النقل الداخلى بالمحافظة

قال اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، إن مديونية النقل الداخلى بالغربية بلغت 89مليون جنيه، خلال الفترة الماضية.

وأضاف محافظ الغربية: "هناك من يحرض على تعطيل العمل، ونحن نسعى لمصلحة العاملين بالمرفق، إلا أنه هناك من يسير عكس التيار"، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بـ2من الضباط المهندسين المتخصصين فى إدارة المركبات بالقوات المسلحة لإدارة المرفق، يكون أحدهم المسئول التنفيذى لإدارة مرفق النقل بطنطا.

ولفت نعيم، إلى أن هناك 109أتوبيسات منها 30%يحتاج للتكهين، وشدد على أنه يسعى لرفع كفاءة الباقى وإعادة تأهيله، وأوضح أنه سيتم شراء 100 أتوبيس جديد منهم 50 أتوبيسا مكيفا و50 عاديا.