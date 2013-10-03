اعتماد 700 ألف جنيه لموازنة قريتى أسمنت والشيخ والى بالوادى الجديد

قال ماهر حسين رئيس الوحدة المحلية لقرى اسمنت التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد إن اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، وافق على اعتماد 700 ألف جنيه لموازنة القريتين خلال العام الحالى 2013 – 2014 م، حيث تم اعتماد 350 ألف جنيه لقرية أسمنت، والتى تم تخصيصها لتنفيذ عدة مشروعات فى مجالات الكهرباء، وتحسين البيئة، منها تخصيص 42 ألف جنيه لشراء كشافات إنارة ومد 4 آلاف متر طولى كابلات لصيانة الشبكات وتركيب لمبات، وإصلاح وصيانة لوحات الكهرباء، وتخصيص 200 ألف جنيه لشراء جرار ولودر لرفع المخلفات والقمامة من شوارع القرية.

وأضاف حسين فى تصريحات صحفية أن الاعتمادات تضمنت أيضا صرف 350 ألف جنيه كموازنة منفصلة لقرية الشيخ والى والتى تم فصلها عن قرية أسمنت، مؤكدا على أن رئاسة القرية قد تمكنت من تطهير المصرف الزراعى من المخلفات والحشائش، بعد تعدد شكاوى المواطنين من انبعاث الروائح ،وانتشار البعوض فى المناطق التى يمر بها المصرف.