أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اعتماد 700 ألف جنيه لموازنة قريتى أسمنت والشيخ والى بالوادى الجديد

Google+ Print
اعتماد 700 ألف جنيه لموازنة قريتى أسمنت والشيخ والى بالوادى الجديد اعتماد 700 ألف جنيه لموازنة قريتى أسمنت والشيخ والى بالوادى الجديد

قال ماهر حسين رئيس الوحدة المحلية لقرى اسمنت التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد إن اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، وافق على اعتماد 700 ألف جنيه لموازنة القريتين خلال العام الحالى 2013 – 2014 م، حيث تم اعتماد 350 ألف جنيه لقرية أسمنت، والتى تم تخصيصها لتنفيذ عدة مشروعات فى مجالات الكهرباء، وتحسين البيئة، منها تخصيص 42 ألف جنيه لشراء كشافات إنارة ومد 4 آلاف متر طولى كابلات لصيانة الشبكات وتركيب لمبات، وإصلاح وصيانة لوحات الكهرباء، وتخصيص 200 ألف جنيه لشراء جرار ولودر لرفع المخلفات والقمامة من شوارع القرية.

وأضاف حسين فى تصريحات صحفية أن الاعتمادات تضمنت أيضا صرف 350 ألف جنيه كموازنة منفصلة لقرية الشيخ والى والتى تم فصلها عن قرية أسمنت، مؤكدا على أن رئاسة القرية قد تمكنت من تطهير المصرف الزراعى من المخلفات والحشائش، بعد تعدد شكاوى المواطنين من انبعاث الروائح ،وانتشار البعوض فى المناطق التى يمر بها المصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365