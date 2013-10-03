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بالصور.. أمن السويس يكرم الطلاب المتفوقين بالمدارس

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أقامت مديرية أمن السويس مساء أمس الأربعاء، احتفالية كبرى بقاعة الاجتماعات بالمديرية، تحت رعاية اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، وبحضور اللواء حسن عيد نائب مدير أمن السويس، وقيادات المنطقة التعليمية وطلاب المدارس، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.
> بدء اللقاء بالسلام الوطنى، ثم تلاوة القرآن الكريم، وكلمة السيد مدير أمن السويس، عقب ذلك تم عرض مجهودات الشرطة خلال الفترة الماضية فى فيلم قصير تم عرضه على طلبة المدارس، ثم تكريم أوائل الطلبة المتفوقين من أبناء العاملين بمديرية أمن السويس والحاصلين على مجموع أكثر من 90%.

وقدم أحد قيادات المنطقة التعليمية، الهدايا التذكارية إلى اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، واللواء حسن عيد نائب مدير أمن السويس، تقديرا لما بذلوه من جهود لتأمين الطلاب والمدارس منذ بدء العام الدراسى الجديد.

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