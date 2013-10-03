أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«العقاري» يعتمد 10124 قرضاً بقيمة 5 مليارات ريال

Google+ Print
«العقاري» يعتمد 10124 قرضاً بقيمة 5 مليارات ريال «العقاري» يعتمد 10124 قرضاً بقيمة 5 مليارات ريال

    اعتمد الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية دفعة قروض عقارية جديدة تشتمل على تقديم (10124) قرضاً لبناء ما يقارب (12149) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

أوضح ذلك مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني وقال إن قيمة هذه الدفعة بلغت أكثر (5060) خمسة مليارات وستين مليون ريال وتمثل الدفعة الرابعة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435ه مبيناً أن مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين بلغت قرابة العشر سنوات.

واشار إلى إن ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها في كل دفعة. مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي.

وأهاب العبداني بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع و مكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

الأسماء منشورة في موقع "الرياض" الإلكتروني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية