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السعوديـات يرتــدن سلك المحـاماة.. للمـرة الأولـى

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السعوديـات يرتــدن سلك المحـاماة.. للمـرة الأولـى السعوديـات يرتــدن سلك المحـاماة.. للمـرة الأولـى

    اصدرت وزارة العدل اربع رخص لمحاميات سعوديات ودعتهت لتسلم رخصهن لبدء مزاولة المهنة، بعد أن سجلتهن ضمن جدول المحامين الممارسين، وأصدرت لهن رخصة مزاولة المهنة، بعد دراسة طلباتهن والتحقق من انطباق شروط مهنة المحاماة وقواعدها عليهن.

وقال ل "الرياض" المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران إن عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين، وحتى نهاية 26/11/1434ه بلغ (2424) محامياً في جميع مناطق المملكة المختلفة، كما أن الوزارة رخصت ل 52 محامياً فيما بلغ عدد المجدد لهم 23 محامياً خلال هذا الشهر.

ولفت إلى أن عدد المحامين في ازدياد مستمر، حيث شهد العام الحالي تقييد أكثر من (200) محام ضمن سجل المحامين والترخيص لهم بمزاولة المهنة، مشيرا الى مسؤولية المحامين الكبرى في العدالة من خلال احترام إجراءات التقاضي والعمل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، فيما يخص نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية.

واكد البكران أن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل تعمل على مواصلة جهودها في سرعة انجاز جميع الطلبات المقدمة إليها لعرضها على لجنة قيد وقبول المحامين في اجتماعاتها ومنح المحامين التراخيص لمزاولة المهنة، في حال توفر الشروط المطلوبة في المتقدمين على المهنة، مشيرا إلى أنها تقوم بالتواصل مع المحامين الجدد والمجدد لهم بإرسال رسائل قصيرة sms على أرقامهم المدرجة في قاعدة البيانات بالإدارة لتسلم تراخيصهم.

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