الصلاة على (سعود القوس) بجامع الراجحي.. اليوم

يؤدي المصلون ظهر اليوم الخميس صلاة الميت في جامع الراجحي على الشاب سعود بن غزاي القوس -رحمه الله- وهو الضحية الثانية للمطاردة المميتة التي شهدتها الرياض في اليوم الوطني للمملكة والتي توفي فيها شقيقه ناصر فور الحادثة ودفن قبل أيام.

وقال شقيقه سعد ل"الرياض" إن الجهات المكلفة بالتحقيق من مقام إمارة منطقة الرياض بمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، سلمتهم جثمان أخيه "سعود" أمس بعد عرضها على الطب الشرعي وإصدار تقرير للجنة المختصة في التحقيق بأسباب الوفاة ضم إلى ملف القضية. وعبر سعد عن شكره لسمو أمير الرياض وسمو نائبه على اهتمامهم البالغ بالقضية ومتابعتها أولاً بأول، وقال إن ذلك ليس بمستغرب على ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله -، سائلاً الله لأخويه "سعود" و"ناصر" الرحمة والغفران، وأن يجبر الله مصاب والديه.