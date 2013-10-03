خالد بن بندر دشّن متنزه الملك عبدالله هدية خادم الحرمين إلى أهالي الرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس متنزه الملك عبدالله بالملز وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين وجمع من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

وكان في استقبال سمو أمير الرياض وسمو نائبه لدى وصولهما مقر الحفل أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل ووكيل أمين الرياض للخدمات المهندس إبراهيم الدجين وعدد من المسئولين حيث دشن سمو الأمير خالد بن بندر المتنزه واستمع إلى شرح عن المتنزه ثم أدت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية احتفالاً بهذه المناسبة، بعد ذلك تجول سمو أمير الرياض وسمو نائبه والحضور في أرجاء المتنزه واطلعوا على المرافق التي يحتويها المنتزه ثم تفقد سمو أمير الرياض مبنى المناسبات واستمع إلى ما يشتمل عليه من خدمات وتجهيزات.

م. المقبل: المنطقة القريبة من متنزه الملك عبدالله ستشهد تحسينات للاستفادة منها في كل المناسبات والفعاليات الاحتفالية

بعد ذلك توجه سمو أمير الرياض وسمو نائبه والحضور إلى منصة العرض الرئيسي بالمتنزه، حيث شاهد الجميع عروضاً للنافورة العملاقة التي تعد الأحدث من نوعها في المملكة ويصل ارتفاعها إلى 110 أمتار، وعروض الليزر والضوء التي أضافت إلى الحفل معنى جمالياً خلاباً.

وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز عقب رعايته حفل الافتتاح أن مستقبل العاصمة الرياض التنموي والحضاري واعد ومشرق بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى توفير الرفاهية لأبناء المملكة.

وقال أمير الرياض إن متنزه الملك عبدالله هو هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – عندما أمر بتقديم ميدان سباق الخيل هدية لقاطني مدينة الرياض.

وأضاف سمو أمير الرياض أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد قبل سنتين ونصف عندما كان سموه أميراً لمنطقة الرياض ومتابعة سمو الأمير سطام بن عبدالعزيز – رحمه الله – تكللت ولله الحمد بإنشاء هذا المشروع الجبار.

وأشاد سمو أمير الرياض بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض في تنفيذ المتنزه وفق إمكانيات عالية وبخدمات متكاملة.

واعتبر الأمير خالد بن بندر أن متنزه الملك عبدالله سيكون متنفساً لأهالي مدينة الرياض لقضاء أوقات جملية فيه.

ووجه سمو أمير منطقة الرياض بتخصيص يومين من أيام المتنزه للشباب وخمسة أيام للعائلات للاستفادة من المتنزه في أجواء من الراحة والاستقرار.

من جانبه أعرب أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل عن شكره للقيادة الرشيدة على تقديم هذه المتنزه هدية لأهالي العاصمة الرياض

وزائريها، منوهاً بالدعم الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد على توجيهاته الكريمة لإنشاء هذا المشروع ومقدراً في الوقت ذاته متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز – رحمه الله لمراحل تنفيذ المشروع.

وقدم أمين الرياض شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز على تشريفهما لافتتاح اكبر وأجمل متنزه في وسط العاصمة الرياض.

وأثنى أمين منطقة الرياض على الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لمراحل المشروع والتوجيهات السديدة من سموه لاستكمال هذا الصرح التنموي والحضاري في مدينة الرياض.

وقدر المهندس المقبل لسمو أمين منطقة الرياض السابق الأمير عبدالعزيز بن عياف الجهود الكبيرة التي أثمرت الاستمرار في متابعة أعمال المشروع وتكامليته بصورته النهائية.

وأشار المهندس المقبل إلى ان أمانة الرياض ستعمل خلال المرحلة القادمة على تحسينات للمنطقة القريبة من متنزه الملك عبدالله تشمل تحويط استاد الأمير فيصل بن فهد والبوابات وضم المواقف للمنزه لاستيعاب اكبر عدد من الزائرين إضافة للحرص على الصورة الجمالية للمنطقة للاستفادة من المنطقة في كافة المناسبات والفعاليات الاحتفالية.

وتناول أمين الرياض المشروعات المستقبلية في مجال المتنزهات مبيناً أن متنزه الأمير سلمان البري في بنبان يسير العمل فيه وفق البرنامج المحدد وقد أوشك على الانتهاء وسيتم الاحتفال به في مناسبة مثل تلك المناسبة إضافة إلى بدء العمل المتقدم في حدائق الملك عبدالله العالمية الواقعة على طريق الرياض جدة السريع بالقرب من بوابة مدخل الرياض من الجهة الغربية.

وبين أمين الرياض أنه خلال سنة ونصف تقريباً ستبدأ ملامح الحدائق في الظهور والمشاهدة على ارض الواقع.

وكشف المهندس المقبل أن أمانة الرياض لديها خلال الثلاث سنوات القادمة العديد من مشروعات المتنزهات والبحيرات تحت الدراسة والتصميم في أرض مطار الرياض والمتنزه الرئيسي شمال مدينة الرياض وعدد من البحيرات جنوب مدينة الرياض.