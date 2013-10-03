وزير الشئون الخارجية الإثيوبى يبحث مع نظيره المغربى العلاقات الثنائية

ذكر التليفزيون الإثيوبى أمس، أن وزير الشئون الخارجية الإثيوبى "د.تيدروس أدهانوم"، أطلع نظيره المغربى سعد الدين العثمانى، خلال لقائهما فى نيويورك على عدد من الموضوعات، منها علاقات أديس أبابا مع كل من مصر وإريتريا، وذلك بالإضافة إلى الوضع فى الصومال والموقف بين السودان وجنوب السودان.

وقال وزير الخارجية المغربى، "إن المغرب تقدر دور إثيوبيا لتشجيع السلام والأمن فى المنطقة الإفريقية، وفى إفريقيا ككل".

وأضاف الوزير المغربى، قائلاً: "إنه على الرغم من أن المغرب ليست عضواً حالياً فى الاتحاد الإفريقى، إلا أنها تتابع عن كثب ما يحدث فى الاتحاد الإفريقى".

وقال وزير الشئون الخارجية الإثيوبى، إن بلاده تقدر موقف المغرب الثابت فى دعم الاتحاد الإفريقى، كما أن المغرب تعتبر بمثابة جسر بين الدول الإفريقية والعربية، وذلك سيكون أمراً مهماً للمساعدة على إنجاح القمة الإفريقية العربية المقبلة، المقرر عقدها فى الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف قائلاً، "إن إثيوبيا ترغب فى تعزيز التجارة، والاستثمار، وتنشيط العلاقة مع المغرب؛ لاستغلال المزايا الممكنة".

ورد الوزير المغربى على ذلك بقوله، "إنه يجرى حالياً صياغة مشروعات قوانين؛ لتحقيق هذا الغرض، وإن المغرب تعرض تقديم عدد من المنح الدراسية لإثيوبيا".