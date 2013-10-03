أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بريطانيا: الاضطرابات بالسودان تعد تحذيرا للحكومة للسعى من أجل الحوار

Google+ Print
بريطانيا: الاضطرابات بالسودان تعد تحذيرا للحكومة للسعى من أجل الحوار بريطانيا: الاضطرابات بالسودان تعد تحذيرا للحكومة للسعى من أجل الحوار

قال مسئول بريطانى رفيع أمس الأربعاء، إن أسبوع الاضطرابات الدامية فى السودان، يجب أن يكون نذيرا للحكومة، للعمل من أجل حل النزاعات من خلال الحوار الوطنى، فى أقوى انتقاد دولى للحملة التى تشنها الخرطوم على الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات وأعمال الشغب فى الخرطوم وعدة مدن سودانية أخرى الأسبوع الماضى، ضد قرار رفع الدعم عن الوقود، مما دفع قوات الأمن لشن حملة لقمعها.

ويقول نشطاء حقوقيون فى السودان ودبلوماسيون، إن زهاء 150 شخصا، لاقوا حتفهم، بعد أن فتحت قوات الأمن النار على حشود المتظاهرين، وقالت إن عدد القتلى 34 شخصا فقط، ونفت إطلاق الرصاص على المحتجين.

وقال وكيل وزارة الخارجية البريطانية سيمون فريز للصحفيين أثناء زيارة للخرطوم لبحث مشروعات للتنمية، "آمل أن يكون الرد هو أن هذه الاحتجاجات ستمثل تحذيرا للجميع بما فى ذلك الحكومة، أن الوضع فى حاجة إلى حل."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول