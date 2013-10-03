بريطانيا: الاضطرابات بالسودان تعد تحذيرا للحكومة للسعى من أجل الحوار

قال مسئول بريطانى رفيع أمس الأربعاء، إن أسبوع الاضطرابات الدامية فى السودان، يجب أن يكون نذيرا للحكومة، للعمل من أجل حل النزاعات من خلال الحوار الوطنى، فى أقوى انتقاد دولى للحملة التى تشنها الخرطوم على الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات وأعمال الشغب فى الخرطوم وعدة مدن سودانية أخرى الأسبوع الماضى، ضد قرار رفع الدعم عن الوقود، مما دفع قوات الأمن لشن حملة لقمعها.

ويقول نشطاء حقوقيون فى السودان ودبلوماسيون، إن زهاء 150 شخصا، لاقوا حتفهم، بعد أن فتحت قوات الأمن النار على حشود المتظاهرين، وقالت الحكومة إن عدد القتلى 34 شخصا فقط، ونفت إطلاق الرصاص على المحتجين.

وقال وكيل وزارة الخارجية البريطانية سيمون فريز للصحفيين أثناء زيارة للخرطوم لبحث مشروعات للتنمية، "آمل أن يكون الرد هو أن هذه الاحتجاجات ستمثل تحذيرا للجميع بما فى ذلك الحكومة، أن الوضع فى حاجة إلى حل."