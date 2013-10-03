بعد ربع قرن.. بوليوود تعود لدور العرض المصرية بفيلم Chennai Express

كتب : عمرو عز الدين الخميس 03-10-2013 02:17

عادت أفلام السينما الهندية "بوليوود" مرة أخرى إلى دور العرض المصرية، وذلك بعد انقطاع بلغ ما يقرب من ربع قرن من الزمان، وتحديدا منذ عام 1987 بعد وضع قيود على عرض هذه الأفلام لاعتبارات حماية وغيرها، عندما حددت غرفة صناعة السينما في مصر عرض 5 أفلام هندية فقط في السنة.

وتأتي تلك العودة عن طريق فيلم النجم الهندي شاورخان Chennai Express الذي يُعد، وفقا لتقرير نشرته جريدة "وول ستريت جورنال"، الأعلى إيرادا في تاريخ السينما الهندية كلها، وهو فيلم ينتمي لقائمة أفلام الحركة والكوميديا.

وقال السفير الهندي نافديب سوري، الذي كان يشغل منصب السفير بالقاهرة في أواخر الثمانينات، في لقاء بالبيت الهندي في القاهرة، إن المزارعين والصيادين المصريين في القرى النائية يعرفون نجوم السينما الهندية جيدا، بالإضافة لدندنتهم بالألحان والإيقاعات الهندية، وأكمل قائلا: "قديما كانت دور العرض محدودة، وصناعة سينما مصرية كبيرة، لذلك كانت الأفلام الهندية تشكل تهديدا لصناعة السينما في مصر".

وأشار السيد سوري إلى أنه في الوقت الحالي "تعاني دور العرض المصرية من خسائر كبيرة ونقص في الألإلام المعروضة نتيجة لحظر التجول السائد، وهو ما يجعل الألإلام الهندية سهلة البيع".

يذكر أن القيود على عرض الأفلام الهندية في مصر قد رفعت هذا العام، بالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لأول فيلم هندي صامت.