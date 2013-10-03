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نجل المشير أحمد إسماعيل: والدي فكر في خطة العبور حينما كان رئيسا للمخابرات وقت عبدالناصر

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نجل المشير أحمد إسماعيل: والدي فكر في خطة العبور حينما كان رئيسا للمخابرات وقت عبدالناصر نجل المشير أحمد إسماعيل: والدي فكر في خطة العبور حينما كان رئيسا للمخابرات وقت عبدالناصر

كتب : محمد عاشور الخميس 03-10-2013 02:03

قال السفير محمد إسماعيل نجل المشير أحمد إسماعيل، إن والده كان حريصا على القراءة والتدوين والكتابة خلال العام والنصف الأخير من حياته، وهذا ما ساعده على أن يحفظ جيدا الأعياد اليهودية بمواعيدها الميلادية والعبرية، وهذا ما تم الاستفادة منه في قرار الحرب.

وأشار نجل المشير، خلال لقائه ببرنامج "لازم نفهم" مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن المشير كان رئيسا للمخابرات الحربية، قبل تعيينه في منصب وزير الحربية، وهو كان يفكر في خطة الحرب والعبور منذ كان رئيسا للمخابرات، لافتا إلى أنه أرسل خطابا للرئيس جمال عبدالناصر يخبره فيها بأنه لديه خطة للحرب والعبور، كاشفا عن أصل هذا الخطاب أمام الكاميرا.

وأكد أن والده أخذ رأيه في إرسال هذا الخطاب إلى عبدالناصر، مشيرا إلى أنه نصحه بألا يرسله حتى لا يُفهم أنه يريد العودة، بعد أن ترك الجيش وهو رئيس الأركان، وظل هذا الخطاب موجودا حتى الآن.

ولفت إلى أن المشير إسماعيل هو من كشف وجود أخطر جاسوسة لإسرائيل تسمى هبة سليم، بعد أن سربت معلومات خطيرة جدا عن الجيش المصري، حتى بكى ضباط المخابرات المصرية عندما عرفوا أن تلك المعلومات الخطيرة وصلت لإسرئيل، ووقتها قرر المشير إسماعيل القبض عليها بأي طريقة وأعطى كامل الصلاحيات للضباط المكلفين بهذه المهمة.

وأكد السفير أن خطة والده التي كان يريد إرسالها لعبدالناصر هي التي استخدمت في الحرب ونفذت، لكن بعد تطوريها وفقا لظروف التوقيت وقتها وتطور المواقف الإستراتيجية.

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