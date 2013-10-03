نصيف يدشن معرض النظافة في ينبع

أحمد الأنصاري (ينبع)

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف فعاليات معرض النظافة الثالث بمدينة ينبع الصناعية.وأوضح مدير إدارة النظافة بالهيئة المهندس عصام بن عبدالله حجازي أن المعرض يهدف إلى التوعية بأهمية النظافة في المجتمع والاستفادة من أعمال تدوير المخلفات وتبادل الخبرات مع المتخصصين في ذات المجال.وأبان أن المعرض على مدى يومين يشارك فيه عدد من إدارات الهيئة والشركات من أصحاب الخبرة والاختصاص بينبع الصناعية، مفيدا أنه أعد للزوار برنامج توعوي، إلى جانب الفعاليات التي ستقام في المدارس، وحملة لتنظيف حديقة شاطئ الصبح بينبع الصناعية.