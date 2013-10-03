مركز الجينات الوراثية مرجعا إقليميا لمستشفيات المنطقة

تطوير الأنظمة التعليمية في جامعة طيبة أهم الأهداف .. الحربي لـ «عكاظ»:

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

أكد الدكتور خالد بن مقحم الحربي مدير مركز الجينات والأمراض الوراثية التابع لجامعة طيبة بالمدينة المنورة أن المركز يعمل على بحث سبل الارتقاء بمستوى البحوث العلمية وذلك بعقد اتفاقيات مع الجامعات العالمية، للسعي الحثيث لتطوير المركز وأداء العاملين به، ليصبح أحد المراكز الدولية التي يعتد بها، لافتا إلى أن المركز يخدم أهالي المدينة من خلال كشف الأمراض الوراثية والعمل على تحديدها وسبل علاجها.وشدد الحربي على حاجة المركز الماسة لدعم رجال الأعمال والمهتمين من أجل مساعدته على القيام برسالته على أكمل وجه، مبينا أن الدعم سيكون له مردود إيجابي كبير.وعن أسباب عقد الاتفاقيات مع عدد من الجامعات العالمية يرى الحربي أن ذلك يساعد على بحث سبل التعاون للارتقاء بمستوى البحوث العلمية في مجال الجينات والأمراض الوراثية التي يقوم بها المركز.ويوضح الحربي أن المركز يساهم بفعالية كبيرة في إجراء البحوث متعددة التخصصات فيما يخص الأمراض الوراثية والحد منها وذلك عن طريق وضع آليات التشخيص الدقيق وتطوير الطرق والأدوات العلاجية المناسبة وذلك استناداً إلى ما ستقدمه الدراسات والبحوث العلمية عن هذه الأمراض في منطقة المدينة وما حولها، بالإضافة إلى التشخيص باستخدام أحدث التقنيات للأمراض الوراثية كما سيقدم خدمات الإرشاد الوراثي للعائلات التي يوجد بها التاريخ المرضي أو استعداد للإصابة بالأمراض الوراثية. كما سيقوم بتقديم الدعم العلمي والأكاديمي اللازمين للعاملين في هذا المجال من منسوبي وزارة الصحة والتعليم العالي وكافة القطاعات الأخرى المعنية بالأمر.وفند الحربي مزاعم ضعف مستوى المركز التي يرددها البعض، قائلا: إن المدة القليلة الماضية من أجل إعداد المركز وتزويده بالاحتياجات اللازمة التي تساعده على إتمام عمله بشكل مرض وهذا ما تم حيث إن جامعة طيبة قامت مؤخراً بالإعلان عن تأمين احتياج مركز الجينات والأمراض الوراثية من الأجهزة والأدوات الزجاجية والمواد الكيميائية لذلك سيكون وفق أماني وتطلعات أهالي المدينة المنورة.وعن المأمول من مركز الجينات والأمراض الوراثية، أوضح الحربي أن المركز سيكون مركزاً مرجعيا لمستشفيات المنطقة في التشخيص عن الأمراض الوراثية وسيساهم في هذا الموضوع بشكل كبير ويخفف الضغط عن مستشفيات المنطقة، كما أن هناك إنجازات محسوبة للمركز تتمثل في عقد المؤتمر العالمي الأول في مستجدات علم الوراثة وإبرام اتفاقيات تعاون مشترك بين المركز وجهات محلية، جامعة الملك فيصل، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وعقد ورشة عمل الأولى لتشخيص الجينات والأمراض الوراثية تحت مسمى «استخدام تقنيه الأصباغ المشعة اللحظية للتعرف على الجينات المرضية». مضيفا يعمل المركز حاليا على تشخيص الأمراض الوراثية ومعالجة الحالات المرضية وإعطاء النصائح في حالة وجود هذه الأمراض الوراثية لمنع انتشارها.وعن قيام المركز بعقد اتفاقيات مع عدد من الجامعات العالمية والتعاون معها، وهل هذا يعود إلى قصور في الجامعات المحلية، أوضح الحربي أن لا قصور في جامعاتنا على وجه الإطلاق، ولكن يعلم الجميع أن الجامعات العالمية لها خبرة طويلة في هذا المجال ونسعى للتعاون مع هذه الجامعات العالمية لمناقشة الأبحاث العلمية وتطوير الأنظمة التعليمية في جامعة طيبة التابعة لها المركز.تميز اقليميوعن طموح القائمين على المركز يؤكد الحربي أن جميع العاملين يسعون أن يكون المركز متميزا على مستوى المملكة والمنطقة بأسرها وذلك ببذل الجهود البحثية والتشخيصية بأحدث الوسائل والتقنيات العلمية والعالمية المعتمدة لذا قام المركز وبمجرد الموافقة السامية على إنشائه وتأسيسه بالتعاون المشترك والمتمثل بجامعة طيبة بالمدينة المنورة مع أرقى وأعرق الجامعات العالمية في هذا المضمار مثل جامعة مكجيل بكندا، وقد أبرمت اتفاقية تعاون مشترك بيننا وبينهم وحظيت بمباركة مدير الجامعة الدكتور عدنان المزروع ووقعت هذا الاتفاقيات بيننا وبينهم في مجال البحوث العلمية المتميزة وتدريب أطبائنا وعلمائنا وفنيينا وكذلك تبادل الخبرات والزيارات المستمرة على مدار السنة بيننا وبينهم لصالح هذا الأمر، مشيرا إلى أن المركز وقع مؤخرا اتفاقية مع جامعة ماكجيل الكندية تتضمن الكثير من جوانب التعاون والدعم من بينها تبادل خبرات وزيارات أعضاء هيئة التدريس والمشاركة في الأبحاث والنشر في المجلات العلمية العالمية وتبادل الزيارات لمنتسبي الجامعة وطلابها والمشاركة بالمؤتمرات العلمية والندوات البحثية. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن قبول منسوبي مركز الجينات وجامعة طيبة لإكمال الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه في جامعة ماكجيل وقبول منسوبي مركز الجينات وجامعة طيبة لحضور دورات تدريبية قصيرة هناك.وعن الأمراض الوراثية وانتشارها في المجتمع المديني أكد الحربي أن الزواج من الأقارب عامل كبير على انتشار الأمراض الوراثية بشكل كبير وتتسبب في ارتفاع نسبة إصابتهم بمثل هذه الأمراض أو حملهم لجيناتها المعطوبة حتى وإن لم يظهر عليهم أعراض المرض الوراثي ذاته، وكذلك للترابط الكبير بين أهالي المدينة المنورة وما جاورها من مناطق ساهم وبشكل فعال في زيادة نسبة الأمراض الوراثية التي تعد من أعلى النسب الموجودة في العالم بموجب أحدث التقريرات العلمية وبحوث رصد الأوبئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مرض السكري الوراثي لدى الأطفال.