افتتاح 5 مراكز صحية جديدة في طيبة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

أعلن مساعد مدير عام الشؤون الصحية في المدينة المنورة للصحة العامة الدكتور خالد بن ضيف الله الحربي، عن تشغيل خمسة مراكز جديدة للرعاية الصحية الأولية في مخطط باقدو «الدويخلة»، تلعة الهبوب، الجرف الشرقي، مخطط البدراني ومركز القصواء.وأشار الحربي إلى أن هذه المراكز إضافة لمجال الرعاية الصحية الأولية في المدينة المنورة إلى جانب المراكز الصحية الجديدة التي سيتم افتتاحها قريباً داخل المدينة ومحافظتها، لافتا إلى أنه تقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة تشمل التطعيمات الأساسية ورعاية الحوامل وعيادات الأطفال ونظام الإحالة والمراقبة الصحية وذلك بالتزامن مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة لتقدم المراكز الجديدة المساندة للمراكز الحالية الموجودة بالأحياء المكتظة بالسكان. وسوف تساهم في نقلة نوعية على مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقائية لأهالي المدينة.ودعا الدكتور الحربي كافة المواطنين القاطنين ضمن نطاق المراكز الجديدة بفتح الملفات بالمراكز الصحية الجديدة في حال عدم توفر ملفات سابقة ونقل السجلات الطبية السابقة في حالة الانتقال إلى الأحياء المذكورة.وفي سياق متصل، قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي بجولة ميدانية قابل فيها عددا من العاملين والمواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن تلك المراكز وللتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.