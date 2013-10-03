عروض وزفات مدينية ونعناع للنساء في بعثات الحج

سماح ياسين (المدينة المنورة)

انطلقت أعمال الملتقى السنوي الرابع للدليلات بالمدينة المنورة، أمس الأول بفندق موفنبيك، والذي يحرص كل عام على استضافة المثقفات والأكاديميات من الحاجات زائرات المسجد النبوي الشريف في مكاتب شؤون الحجاج.ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور يوسف حوالة في كلمته بالحاضرات، مبينا لهن أهمية خدمة الحجاج وشرف المكان والزمان.إلى ذلك عبرت رئيسات بعثات الحج وضيفات الرحمن عن بالغ سعادتهن بقدومهن إلى المدينة المنورة، من أجل أداء فريضة الحج.ورفعن شكرهن وتقديرهن لحكومة خادم الحرمين الشريفين «أيدها الله» ولكافة العاملين والعاملات في قطاع الحج والعمرة وشؤون الحرمين والأمن، على ما يبذلونه في سبيل خدمة الحجاج والزوار منذ قدومهم إلى المنافذ حتى مغادرتهم البلاد.وقالت لـ«عكاظ» الحاجة فتيحة جودي من البعثة الجزائرية، إنها تحضر إلى المدينة المنورة لأول مرة في حياتها من أجل أداء فريضة الحج والزيارة، مشيرة إلى أنها وجدت كل اهتمام وعون منذ وصولها إلى أرض المطار بالمدينة المنورة حتى حضورها الملتقى.وأكدت الحاجة جودي، على أن قدسية المكان ميزت الجميع بالتعامل الراقي والمحترم وبالمبادرة بتقديم الخدمات إلى الزوار والزائرات الذين يحتاجون إلى مساعدة، مبينة أنها وجدت تعاونا وحرصا من جميع من قابلتهم منذ وصولها إلى أرض المدينة المنورة.وقالت الحاجة جودي، إنها لم تشعر بغربة عن قدومها إلى مدينة المصطفى عليه السلام، بل شعرت بأنها في بلدها وبين أهلها وناسها.من جهتها أكدت الدكتورة جانسواردوقس من الجمهورية التركية ورئيسة البعثة التركية النسائية، على جودة الخدمات التي قدمت للبعثة من خلال حسن التعامل والاستقبال والضيافة.ودعت الدكتورة جانسواردوقس، إلى ضرورة تنظيم المسارات داخل الروضة الشريفة والتي تشهد زحاما شديدا، مؤكدة أن الخدمات في الحرم النبوي الشريف جيدة إلا أن تنظيم الزائرات في الروضة الشريفة يحتاج إلى دراسة وإعادة تخطيط.