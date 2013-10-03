أقباط المهجر يلتقون البرلمان الأوروبى لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية

يعقد اليوم، الخميس أكبر لقاء لأقباط المهجر داخل البرلمان الأوروبى ببروكسل، حيث يدخل عدد من قيادات أقباط المهجر أكبر جلسة استماع فى البرلمان مع العديد من البرلمانيين الأوروبيين من عدة دول أوروبية، للمطالبة بوضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة.

وأعلن الناشط القبطى بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية وعضو اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، أن اللقاء سيكون وسط حضور عالمى من وسائل الإعلام العالمية، حيث سيطرح المؤتمر جلسة استماع ستقوم خلالها المنظمات القبطية وعلى رأسها الهيئة القبطية الهولندية، بتوضيح حقيقة ما تشهده مصر من سلسلة منظمة، وممنهجة لأعمال الإرهاب المسلح، وقيام جماعة الإخوان المسلمين بحرق 88 كنيسة، وتدمير المنشآت العامة، ونهب المحال التجارية المملوكة للأقباط.

وتابع رمزى، أننا سنتقدم بمذكرة شارحة لأعضاء البرلمان الأوروبى للمطالبة بتقديم المساعدات لمصر، ومباركة خريطة الطريق التى يوافق عليها معظم المصريين.

وأضاف رمزى أن اللقاء سيحضره وفد ضخم من الهيئات القبطية الأوروبية، ومنهم الناشط جون سدراك نائب رئيس الهيئة القبطية الهولندية والناشط عصام عبيد والناشط سامح سوريال، وعدد كبير من الشخصيات القبطية ورؤساء المنظمات القبطية فى أكبر لقاء يجمع البرلمان الأوروبى بالمصريين بالخارج.

وأكد رمزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تقديم ملف ضخم لأعضاء البرلمان الأوروبى، للمطالبة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية، والتى تقوم بأعمال تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بها، بسبب ما قامت به جماعة الإخوان من أعمال إرهابية ضد الشعب المصرى، وأن مصر الآن تبنى دولتها الجديدة بإرادتها لتقوم على الحقوق والحريات.

وأوضح رئيس الهيئة القبطية الهولندية، أن المشاركين فى اللقاء سيعرضون عدداً من الصور والأفلام الموثقة مترجمة بعدة لغات على أعضاء البرلمان الأوروبى لما يحدث فى مصر منذ تولى محمد مرسى رئاسة مصر العام الماضى والأفعال التى قامت بها جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى من أعمال إرهابية.