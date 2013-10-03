أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"تعليم القاهرة": أسبوع رياضى بجميع المدارس بدءا من السبت المُقبل

Google+ Print
"تعليم القاهرة": أسبوع رياضى بجميع المدارس بدءا من السبت المُقبل "تعليم القاهرة": أسبوع رياضى بجميع المدارس بدءا من السبت المُقبل

أعلن خالد حجازى مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن بداية الأسبوع الرياضى بجميع المدارس من يوم السبت القادم.

وأضاف حجازى فى تصريحات صحفية أن اليوم الدراسى سيبدأ بشكل طبيعى فى السابعة صباحا، ولكن يتم تخصيص 3 ساعات أثناء اليوم لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية ويشارك فيها كافة الطلاب فى مختلف المراحل تحت إشراف الإدارات التعليمية من خلال تواجد مندوب بكل مدرسة من الإدارة.

يأتى هذا الأسبوع فى إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأعياد انتصارات السادس من أكتوبر تحت عنوان "معا فى حب "، وأشار حجازى أنه سيزور عددا من المدارس فى أحد أيام الأسبوع لمتابعة فعاليات الأسبوع الرياضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي