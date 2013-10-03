"تعليم القاهرة": أسبوع رياضى بجميع المدارس بدءا من السبت المُقبل

أعلن خالد حجازى مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن بداية الأسبوع الرياضى بجميع المدارس من يوم السبت القادم.

وأضاف حجازى فى تصريحات صحفية أن اليوم الدراسى سيبدأ بشكل طبيعى فى السابعة صباحا، ولكن يتم تخصيص 3 ساعات أثناء اليوم لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية ويشارك فيها كافة الطلاب فى مختلف المراحل تحت إشراف الإدارات التعليمية من خلال تواجد مندوب بكل مدرسة من الإدارة.

يأتى هذا الأسبوع فى إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأعياد انتصارات السادس من أكتوبر تحت عنوان "معا فى حب مصر"، وأشار حجازى أنه سيزور عددا من المدارس فى أحد أيام الأسبوع لمتابعة فعاليات الأسبوع الرياضى.