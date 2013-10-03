الكوع والركبة أشهر الأماكن الداكنة المزعجة فى الجسم

الركبتان والكوعان من المناطق التى يظهر عليها بوضوح اللون الغامق المختلف عن لون باقى الجسم، ولأن هذه المناطق تعرف "بالثنيات" فبالتالى يظهر عليهما لونا مختلف عن باقى أجزاء الجسم المشدود.

العناية بهذه المناطق أمر ضرورى خاصة لدى السيدات، اللاتى يعانين بشدة من مظهر هذه الركب والأكواع السوداء، مما يدفعهن للتقيد بملابس طويلة تغطى المناطق الغامقة.

وهنا ينصح الدكتور أيمن محمد، أخصائى الأمراض الجلدية، بضرورة استخدام السيدة لليفة الاستحمام فى فرك هذه المناطق جيدا، حتى تتخلص من الجلد الميت عليها، ولكن يجب الحرص وعدم الإفراط فى الفرك بشدة حتى لا يتهيج الجلد.

وفى الليل وقبل الخلود إلى الفراش يجب أن تقوم المرأة بوضع المواد المرطبة على الركب والكوعين، ويفضل استخدام المواد والزيوت الطبيعية دون إضافات، ومن أفضل هذه الزيوت المرطبة زيت اللوز الذى يعمل على تنعيم وتفتيح البشرة، وزيت الزيتون الذى يرطب البشرة ويعمل على إزالة البقع والتخلص من القشور والجلد الميت على الركبتين.