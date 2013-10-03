عدم قدرة الزوج على التكيف مع تطور حمل الزوجة يصيبها بالاكتئاب

تعانى بعض الزوجات خلال فترة الحمل ببعض الاضطرابات النفسية التى قد تؤثر على كل المحيطين بها، ومن هذه الاضطرابات الشعور بالنفور من كل شىء محيط بها، وعدم تقبل أى كلمة أو انتقاض ولو كانت بسيطة.

يقول د. هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى "تعانى المرأة خلال فترة الحمل من سلسلة من الاضطرابات النفسية، منها عدم تقبل أى كلمة توجه لها من زوجها بخصوص الزيادة فى حجم الجسم، كما أن الإكثار من المتطلبات التى يقوم الزوج بسؤال الزوجة عنها يصيب الزوجة بالاكتئاب والنفور من الكلام، وتشعر الزوجة بالضيق الشديد إذا طلب منها زوجها إعداد وجبة تصيبها بالغثيان والدوخة.

ومن الأخطاء التى يقع فيها الزوج محاولة تقبيل الزوجة وممارسة الجنس معها بالقوة بالرغم من رفضها لتلك العلاقة، ففى تلك الفترة بعض السيدات ينفرن من العلاقة الزوجية، ثم يعدن للوضع الطبيعى بعد الزواج. ومن الأخطاء الشائعة التى يقع بها الزوج مقارنة حجم الزوجة ووزنها بسيدات أخريات فهذا الأمر، لن تنساه الزوجة للزوج وحاول مشاركة زوجتك ذهابها للطبيب حتى تشعر بوجودك بجوارها دوما، وقد تمر الزوجة فى فترة الحمل بعدد من الأعراض كالقىء والشعور بالحموضة، وعليك ألا تظهر لها نفورها من هذا الأمر، بل حاول أن تكون قريبا لها وتستمتع بكل لحظة تقضيها معها حتى لا تصيبها بالاكتئاب".