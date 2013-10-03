عجز الموازنة الأمريكية يتسبب فى إغلاق إدارة الغذاء والدواء "FDA"

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الامريكية "FDA" على موقعها الإلكترونى منذ ساعات توقفها عن العمل بشكل رسمى وإيقاف موظفيها عن العمل بشكل مؤقت، وعدم قدرتها على تحديث الموقع بأحدث الأدوية الجديدة والتحذيرات الطبية الهامة المتعلقة بالمستحضرات الصيدلية والمنتجات الغذائية التى تسبب ضرراً بالغاً على صحة الإنسان.

ويأتى ذلك فى أعقاب عجز الموازنة الأمريكية ونقص التمويل، وما تلاه من إغلاق العديد من المؤسسات التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، والتى أصبحت غير قادرة على خدمة المواطنين وتم تسريح حوالى 800 ألف موظف بشكل مؤقت ودون راتب.

يُذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" هى المؤسسة الرسمية داخل الولايات المتحدة المنوط بها التصديق على إصدار الأدوية والمستحضرات الصيدلية الجديدة الخاصة بالإنسان، وكذلك الأدوية البيطرية، وإصدار التوصيات والتحذيرات بشأن الأدوية والمنتجات الغذائية المخالفة، والتى قد تسبب ضرراً على صحة الإنسان، بل وإصدار قرارات واجبة النفاذ بسحب الأدوية والمنتجات الغذائية المخالفة من الأسواق، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على صحة المواطنين الأمريكيين ومن مختلف الجنسيات نظراً للثقة الكبيرة التى توليها الدول لتلك المؤسسة الطبية ومنها مصر، والاعتماد على الأدوية الجديدة التى تصدق عليها إدارة "FDA" بشكل كبير بعد إجراء عدد من الفحوصات والاختبارات الروتينية.

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