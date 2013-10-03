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مسئول أمنى سابق: مصر لا تقبل أى وساطة تتدخل فى الشئون الداخلية

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مسئول أمنى سابق: مصر لا تقبل أى وساطة تتدخل فى الشئون الداخلية مسئول أمنى سابق: مصر لا تقبل أى وساطة تتدخل فى الشئون الداخلية

أكد اللواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، وأستاذ العلوم الإستراتيجية بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، أن لا تقبل أى وساطة خارجية تتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، مشيرا إلى أن السيادة المصرية مسألة حياة أو موت.

واعتبر اللواء سالم ـ فى مقابلة مع برنامج "الحدث المصرى" المذاع على قناة "العربية" الليلة- البيان الذى صدر عن وزارة الخارجية المصرية حول زيارة كاثرين آشتون للقاهرة، بمثابة رد صريح عن رفض مصر لأى تدخل فى شئونها الداخلية.

وأشار إلى أن آشتون جاءت لتتعرف على طبيعة المشهد السياسى المصرى عن قرب، موضحا أن حديث جماعة الإخوان عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسى حديث عن "ماض مات".

وتطرق المسئول الأمنى السابق بالقول إنه "برغم من كون مصر فى حاجة لشخصية مثل الفريق أول عبد الفتاح السيسى ليكون رئيسا للجمهورية لكنه سيقال إذا تم انتخابه إن ما حدث فى مصر كان "انقلابا عسكريا".
> وأضاف اللواء سالم أن الفريق السيسى من نوعية الرجال الذين إذا وعد أوفى لا من نوعية إذا وعد أخلف، منوها إلى أن خطاب الفريق السيسى الأخير جاء لطمئنة المصريين كافة.

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مصر 365

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