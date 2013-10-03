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مقتل شخصين في هجوم على سفارة روسيا في ليبيا

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مقتل شخصين في هجوم على سفارة روسيا في ليبيا مقتل شخصين في هجوم على سفارة روسيا في ليبيا

قال شهود عيان، إن شخصين لقيا حتفهما بنيران حراس مبنى السفارة الروسية في العاصمة الليبية طرابلس بعدما هاجم عدد من الليبيين المبنى، الأربعاء.

وقال شهود العيان، إن الحراس الروس للسفارة أطلقوا النار على المهاجمين الذين تراوح عددهم ما بين خمسة عشر إلى عشرين شخصًا، ما أسفر عن وفاة شخصين.

كان عشرات المتظاهرين حاولوا، مساء الأربعاء، مهاجمة السفارة الروسية في طرابلس بعد شائعات عن اغتيال امرأة روسية ضابطًا في الجيش الليبي في طرابلس.

ودمر المتظاهرون سيارة كانت متوقفة أمام مبنى السفارة والحقوا أضرارًا بالبوابة الرئيسية للمبنى.

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