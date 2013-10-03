الحكومة الجزائرية: لا نتدخل في الشؤون الداخلية لتونس

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية، عبد الملك السلال، الأربعاء، أن بلاده تعمل من أجل الاستقرار في تونس دون التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال خلال زيارة لولاية تبسه القريبة من الحدود الجزائرية التونسية، إن «تونس دولة شقيقة ونحب لها الخير ونحن نسعى لكي تستقر الأمور فيها».

وأضاف «الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، لأن ذلك يعد مبدأً أساسيًا لسياستها الخارجية».

وتابع: «طُلِب منا النصح للخير وقمنا بذلك من أجل التقريب بين الإخوة حتى يتمكنوا من إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها بلادهم تونس».

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقبل في سبتمبر الماضي رئيس حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، بالإضافة إلى القيادي في المعارضة التونسية الباجي قائد السبسي.