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مدير أمن جنوب سيناء: أنبوبة فريون سبب الذعر فى شرم الشيخ وليس قنبلة

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مدير أمن جنوب سيناء: أنبوبة فريون سبب الذعر فى شرم الشيخ وليس قنبلة مدير أمن جنوب سيناء: أنبوبة فريون سبب الذعر فى شرم الشيخ وليس قنبلة

سادت حالة من القلق والذعر فى الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس) بحى الهضبة فى شرم الشيخ، بعد إبلاغ الأمن بوجود جسم غريب داخل إحدى الفيلات.

وتلقى اللواء محمود الحفناوى - مدير أمن جنوب سيناء - إخطارا من المقدم هشام عبد الله - مأمور قسم شرطة شرم الشيخ - مفاده قيام بواب أحد العقارات، بالتبليغ عن وجود جسم غريب داخل إحدى الفيلات، يشتبه أن يكون قنبلة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات إلى المكان (المبلغ عنه) حتى تكشف أن الجسم الغريب عبارة عن أنبوبة فريون، وبجوارها أسلاك فقط، وليست قنبلة.

وأكد اللواء محمود الحفناوى على تكثيف الإجراءات الأمنية على مدخل ومخارج المحافظة، للقبض على الخارجين عن القانون.

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مصر 365