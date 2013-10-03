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رئيس أركان الجيش الأمريكى: واشنطن قد تفكر مجددا بضرب سوريا

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رئيس أركان الجيش الأمريكى: واشنطن قد تفكر مجددا بضرب سوريا رئيس أركان الجيش الأمريكى: واشنطن قد تفكر مجددا بضرب سوريا

قال رئيس أركان الجيش الأمريكى الجنرال رايموند أوديرنو، إن الولايات المتحدة ستضطر إلى التفكير مجددا فى إمكانية استخدام القوة فى سوريا إذا لم يمتثل الرئيس بشار الأسد لقرار الأمم المتحدة الذى يدعو للتخلص من الأسلحة الكيمياية السورية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى أمس الخميس، عن أوديرنو الذى كان يتحدث من ألمانيا حيث يحضر مؤتمر الجيوش الأوروبية، قوله إن الولايات المتحدة رحبت بالاتفاق مع روسيا حول نزع الأسلحة الكيميائية السورية.
>وتطرق بالقول " نأمل أن يساعدنا هذا الاتفاق على تحديد الأسلحة الكيميائية والتخلص منها، نعتقد أن من المهم أن يحدث هذا على المستوى الدولى".

ومضى يقول "إذا لم يحدث ذلك وإذا سارت الأمور على نحو خاطئ، عندئذ أعتقد أننا سنضطر إلى التفكير مجددا فيما إذا كنا سنستخدم القوة فى سورية أم لا".

وردا على سؤال عما إذا كان لدى الجيش الأمريكى دور يمكن أن يقوم به فى الأزمة السورية، قال الجنرال أوديرنو "علينا أن ننتظر لنرى، أعتقد أن الكثير من هذا الأمر سيتوقف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق."

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى قرارا يوم الجمعة الماضية، يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية لكنه لم يتضمن تهديدا باتخاذ إجراء عقابى بشكل فورى ضد حكومة الأسد إذا لم تمتثل للقرار.

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