وزير المياه والكهرباء يوقع (28) عقداً لتنفيذ مشاريع بأكثر من(357) مليون ريال

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين(28) عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على (357) مليون ريال.

وشمل العقد الأول مشروع خزانات مياه أبو غنيمة بالأحساء (الجزء الاول) بالمنطقة الشرقية مع شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة بمبلغ قدره (54.997.600) ريال ومدة العقد (24) شهراً، والعقد الثاني مشروع البنود المؤجلة الباقية من مشروع الشرقية مع شركة الأعمال المدنية المحدودة بمبلغ قدره (40.318.806) ريالات ومدة العقد (36) شهراً، والعقد الثالث مشروع شبكات المياه بمناطق متفرقة بمحافظة حفر الباطن والقيصومة (المرحلة السابعة) مع شركة شموس الدولية بمبلغ قدره (35.402.004) ريالات ومدة العقد (36) شهراً، والعقد الرابع مشروع تنفيذ توصيلات منزلية للصرف الصحي بمدينة نجران بمنطقة نجران مع شركة روابط الحمرور المحدودة بمبلغ قدره (34.137.500) ريال ومدة العقد (36) شهراً، والعقد الخامس مشروع تطوير المحطات ومنشأة المدخل في محطة المعالجة الثانية بالهفوف بالمنطقة الشرقية مع شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة بمبلغ قدره (21.405.473) ريالا ومدة العقد (18) شهراً، والعقد السادس مشروع كشف ومعالجة التسربات في شبكات المياه والتوصيلة المنزلية بمدن (القطيف، ورأس تنورة والجبيل) (المرحلة السابعة) بالمنطقة الشرقية مع شركة عرمون الدولية المحدودة بمبلغ قدره (16.944.900) ريال ومدة العقد (3) سنوات، والعقد السابع مشروع كشف ومعالجة التسربات في شبكات المياه والتوصيلات المنزلية بمدينتي (الدمام، والخبر) بالمنطقة الشرقية (المرحلة السابعة) مع شركة عرمون الدولية المحدودة بمبلغ قدره (14.406.400) ريال ومدة العقد (3) سنوات، والعقد الثامن مشروع شبكات وخزان مياه منطقتي الهيجة والكوابسة بمركز فيفا بمنطقة جازان مع شركة محمد الكبريش بمبلغ قدره (13.223.350) ريالا ومدة العقد (12) شهراً، والعقد التاسع مشروع إكمال شبكات المياه لقرى (العيدابي وعبيان) بمنطقة جازان مع شركة سعيد الغامدي بمبلغ قدره (90/13.106.145) ريالاً ومدة العقد (12) شهراً، العقد العاشر مشروع تشغيل وصيانة الصرف الصحي بمدينة الخفجي بالمنطقة الشرقية مع مؤسسة بن زميع للمقاولات بمبلغ قدره (11.853.280) ريالاً ومدة العقد (3) سنوات، والعقد الحادي عشر مشروع كشف ومعالجة التسربات في شبكات المياه والتوصيلات المنزلية في مدن (النعيرية، القرية العليا، حفر الباطن) بالمنطقة الشرقية (المرحلة السابعة) مع شركة عرمون الدولية المحدودة بمبلغ قدره (11.764.850) ريالاً ومدة العقد (3) سنوات، والعقد الثاني عشر مشروع ترحيل خدمات المياه بالطريق الدائري الداخلي الجنوبي والغربي بمنطقة القصيم مع مؤسسة عبدالرحمن الحسن لتأجير المعدات الثقيلة بمبلغ قدره (9.601.698) ريالا ومدة العقد (12) شهراً، والعقد الثالث عشر مشروع الإشراف على تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة جازان عقد (رقم 2) بمنطقة جازان مع المكتب الوطني الاستشاري بمبلغ قدره (9.360.000) ريال ومدة العقد (36) شهراً، والعقد الرابع عشر مشروع شبكات مياه بقرى مختلفة بمنطقة المدينة المنورة مع مؤسسة فيصل الاحمري للمقاولات بمبلغ قدره (8.497.140) ريالا ومدة العقد (24) شهراً، والعقد الخامس عشر مشروع متعهد التوصيلات المنزلية بمحافظة حفر الباطن والقيصومة بالمنطقة الشرقية مع مؤسسة مسار القمة للمقاولات بمبلغ قدره (8.403.264) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، والعقد السادس عشر مشروع الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه بمنطقة جازان (عقد 4) مع مكتب التعمير الدولي للاستشارات الهندسية بمبلغ قدره (6.484.500) ريال ومدة العقد (18) شهراً، والعقد السابع عشر مشروع إنشاء محطة ضخ وأعمال الموقع العام لمشاريع المياه بالدرب والشقيق بمنطقة جازان مع شركة أنساق للمقاولات المحدودة بمبلغ قدره (6.364.125) ريالاً ومدة العقد (18) شهراً، والعقد الثامن عشر مشروع إنشاء شبكات مياه الشرب بمحافظة حقل بمنطقة تبوك (المرحلة الثالثة) مع مؤسسة مسار القمة للمقاولات بمبلغ قدره (6.138.500) ريال ومدة العقد (24) شهراً، والعقد التاسع عشر مشروع إنشاء خط ناقل من الآبار إلى خزان جبل قيس بمنطقة جازان مع مؤسسة شبكة الإنشاء للمقاولات بمبلغ قدره (5.579.630) ريالاً ومدة العقد (18) شهراً، والعقد العشرون مشروع الإشراف على المشروعين التاليين (خطوط نقل المياه من خزان التحلية بالشرف إلى خزان شمال أبها ومحطة التوزيع الجديدة بشمال مدينة أبها) بمنطقة عسير مع شركة الاتحاد الهندسي السعودية للاستشارات بمبلغ قدره (5.304.000) ريال ومدة العقد (24) شهراً، والعقد الحادي والعشرون مشروع تنفيذ أعمال النقب الأفقي لمشاريع المياه بمنطقة جازان مع شركة جزاء عبيد النفيعي بمبلغ قدره (4.991.625) ريالاً . ومدة العقد (6) أشهر، والعقد الثاني والعشرون مشروع تأمين المياه بوساطة الناقلات لقرى محافظة العارضة وقرى المراكز التابعة لها بمنطقة جازان مع مؤسسة إيلاف العربية للمقاولات بمبلغ قدره (4.740.120) ريالاً ومدة العقد (36) شهراً، والعقد الثالث والعشرون الإشراف على مشاريع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة أحد رفيدة (المرحلة الرابعة) وتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة أحد رفيدة (المرحلة الخامسة) مع شركة المجموعة الخليجية للاستشارات الهندسية بمبلغ قدره (4.568.000) ريال ومدة العقد (32) شهراً، والعقد الرابع والعشرون الإشراف على مشروع خط الناقل الرئيس من خزان التجميع إلى مراكز تبالة الثنية بمحافظة بيشة بمنطقة عسير) و مشروع خط الناقل الرئيس من خزان التجميع إلى مركز صمخ بمحافظة بيشة بمنطقة عسير مع مكتب الخدمات الهندسية والفنية مهندسون استشاريون بمبلغ قدره (4.228.000) ريال ومدة العقد (32) شهراً، والعقد الخامس والعشرون مشروع تأمين المياه بوساطة الناقلات (للمجموعة الرابعة) بمنطقة جازان مع مؤسسة إبراهيم عطيف

للمقاولات بمبلغ قدره (4.021.920) ريالاً ، ومدة العقد (36) شهراً، والعقد السادس والعشرون مشروع تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي محافظة شرورة بمنطقة نجران مع مؤسسة إبراهيم المهذل للمقاولات بمبلغ قدره (810.000) ريال ومدة العقد (6) أشهر، والعقد السابع والعشرون مشروع تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي هجر مراكز بدر عسكر بمنطقة نجران مع مؤسسة أجواء المملكة للمقاولات العامة بمبلغ قدره (600.000) ريال ومدة العقد (6) أشهر، والعقد الثامن والعشرون مشروع توريد (5) سيارات جيب غمارة شاص دفع رباعي (6) سلندر موديل(2013) للمديرية العامة للمياه بمنطقة نجران مع شركة عبداللطيف العيسى للسيارات المحدودة بمبلغ قدره (535.000) ريال ومدة العقد (6) أشهر.