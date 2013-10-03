موافقة سامية على التشكيل الجديد لأعضاء مجلس منطقة حائل

صدرت الموافقة السامية الكريمة على اعتماد التشكيل الجديد لأعضاء مجلس منطقة حائل للفترة السادسة ولمدة أربع سنوات اعتبارا من 3/4/1434ه.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالله البدران الى أنه تم اعتماد تشكيل المجلس من 15 مواطنا من أبناء منطقة حائل وروعي بذلك ترشيح من يمثل محافظات منطقة حائل السابقة وهي محافظة بقعاء ومحافظة الشنان ومحافظة الغزالة وكذلك المحافظات الجديدة وهي محافظة الحائط ومحافظة السليمي ومحافظة الشملي ومحافظة موقق ومحافظة سميراء بالإضافة الى تنوع التخصصات وهم: المهندس عبدالرحمن بن جارالله الجميل وعيد بن عبدالله الشملاني وعبدالله بن عبدالعزيز التمامي ومحمد بن رشيد البلوي وحمود بن جزاع الرضيمان وخلف بن زعل الشمري والمهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز البكر ومنور بن مناور الرشيدي ورجاء بن مرجي الحايطي وواكد بن جريذي الواكد وسعد بن سالم الشمري ومطلق بن شليل الحربي وسليمان بن عبدالرحمن العميم ومحمد بن سلامة الجلعود وشارع بن جعيثن المخيدش.

وأكد المهندس البدران بأن المجلس بتشكيله الجديد سيكون امتدادا لما تحقق خلال الدورات السابقة من مشاريع تنموية شهدتها المنطقة بمشاركة وتكامل مع الاجهزة الحكومية ذات العلاقة.