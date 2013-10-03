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التميمي يحاضر في مركز أبحاث الإعاقة حول التدخل المبكر

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    نظم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ورشة عمل تحت عنوان "التدخل المبكر المبني على البراهين"، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر المركز حي السفارات - الرياض، وقد قدمها الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي الأستاذ المشارك في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وشهدت الورشة حضورا كبيرا من المعلمين والمختصين في مجال التدخل المبكر بالإضافة إلى أولياء الأمور وطلاب وطالبات قسم التربية الخاصة بالجامعات والمهتمين بهذا المجال، مشيدين بالجو التفاعلي الذي ساد الورشة التي أقيمت للتعريف بطبيعة الذكاء البشري المبنى على النماذج المعرفية وتطبيقها على الأطفال من ذوي الإعاقات النمائية، وإدماج المتدربين للغوص في أسرار عملية معالجة المعلومات وكيفية تحليل العمل المعرفي إلى قائمة من خطوات المعالجة الآلية، بالإضافة إلى استعراض استراتيجيات تحفيز أدوات العقل المختلفة مثل (الانتباه، الإدراك، التمييز، والتخزين للمعلومات) لدى للأطفال من ذوي الإعاقات النمائية خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة.

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