19 ألف حاج إنكليزي هذا العام.. وقنصل بريطانيا يؤكد تفهمهم لـ«الخفض»

كشف القنصل البريطاني لدى المملكة محمد شوكت أن 18 ألف حاج بريطاني سيؤدون فريضة الحج هذا العام، مثنياً على الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

واعتبر شوكت أن قرار الحكومة السعودية بتقليص عدد الحجاج بنسبة 20 في المئة بسبب توسعة صحن المطاف والمشاريع العملاقة في الحرمين الشريفين أمر يتفهمه الحجاج الانكليز في بريطانيا، والشركات التي تقوم على أعمال هؤلاء الحجاج، وقال: "نعي الجهود الكبيرة في المشاريع السعودية في الحرمين، وهي مكان تقدير العالم بأجمع، وغياب هذه النسبة سيكون فأل خير في السنوات الخمس المقبلة، إذ نتفاءل بزيادة العدد الحالي وتوفير حج آمن وسليم". وزار القنصل البريطاني المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، حيث التقى رئيس المؤسسة طارق عنقاوي، وتبادلا الحديث حول الاستعدادات لحج حج هذا العام، والسبل الكفيلة بتقديم خدمات متميزة لحجاج بريطانيا.

وأكد ارتياحه للجهود التي تبذلها المؤسسة، وتأكيده على السمعة الجيدة التي تحظى بها بين الحجاج البريطانيين، مبيناً أن الحكومة البريطانية ممثلة بالسفارة في الرياض والقنصلية بجدة تعنيان بأمر الحجاج الانكليز، وتقدم لهم المساعدة على مدار الساعة، لحل أمورهم التي تتمثل في الغالب في فقدان أوراق ثبوتية.

وحول زيارته، قال: هي زيارة سنوية وهو أمر يسعدني بشكل خاص، إذ يحظى الحجاج البريطانيون بالكثير من التقدير ولا يجدون اشكالات في الحج".

وقال عنقاوي إن المؤسسة جهزت متطلبات الحجاج البريطانيين، مثنياً على التعاون الكبير بين المؤسسة والسفارة والقنصلية البريطانية في المملكة التي ستمكن الحجاج البريطانيين من اداء نسكهم بيسر وسهولة.