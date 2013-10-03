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رئيس الهيئات يقوم بجولات تفقدية للمراكز التوجيهية بالمدينة المنورة

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رئيس الهيئات يقوم بجولات تفقدية للمراكز التوجيهية بالمدينة المنورة رئيس الهيئات يقوم بجولات تفقدية للمراكز التوجيهية بالمدينة المنورة

    قام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجولات تفقدية للمراكز التوجيهية الميدانية المشاركة في موسم حج هذا العام بمنطقة المدينة المنورة شملت الزيارة مقبرة شهداء أحد والخندق والبقيع.

والتقى الرئيس العام بالمكلفين من رؤساء وأعضاء، ووجههم بضرورة العناية بضيوف الرحمن وتقديم كل ما يمكن تقديمه لهم. وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل من خلال أداء المراكز التوجيهية لمهماتها الإرشادية والتوجيهية، وتنبيه بعض الحجاج للأخطاء التي قد تخل بالعقيدة أو بمناسك حجهم وزيارتهم بأسلوب شرعي عبر التوجيه الشفهي وإهداء الكتب والمطويات والمطبوعات والأشرطة، وتقديم العروض المرئية للحجاج وغيرها. يذكر أن المراكز التوجيهية الميدانية يستفيد منها آلاف الحجاج والمعتمرين من كافة الجنسيات المختلفة حتى أصبحت هدفاً لدى بعض الزوار نظراً لأهميتها وخدمتها بشكل مباشر لهم، وقد ساهم هذا في زيادة سعي الرئاسة العامة لتكون هذه المراكز أكثر ارتقاء وقدرة من حيث الإمكانات البشرية والمادية والتنظيمية.

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