«التخصصات الصحية» تبدأ مرحلة ثانية لتدقيق مؤهلات الممارسين الصحيين الحاصلين عليها من الخارج

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ أن الهيئة قد بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من توثيق الشهادات لجميع الممارسين الحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة وذلك بالتعاون مع شركة داتا فلو العالمية والمتخصصة في تدقيق المؤهلات للتحقق من صحة مؤهلات جميع الممارسين الصحيين، وتعد هذه المرحلة مرحلة مكلمة لقرار مجلس الأمناء للهيئة وفيصلاً في إيجاد ممارسة صحية آمنة في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.

وبين البروفيسور الصائغ أن المرحلة الثانية من مشروع التوثيق الإلزامي مخصصة للممارسين الصحيين الذين لم يسبق لهم أن وثقوا مؤهلاتهم من خلال الشركة العالمية التي تعاقدت معها الهيئة لهذا الغرض، عند التقديم للتصنيف أو التسجيل في الهيئة سابقاً، مؤكداً بأن الشركة العالمية المكلفة ستقوم بالتحقق من المؤهلات من مصادرها مباشرة عن طريق مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ومن ثم الحصول على رد رسمي بحال الشهادة ومن ثم ترسلها الشركة لإدارة الوثائق والمعلومات في الهيئة.

وبيّن الأمين العام للهيئة أن مشروع التوثيق الإلزامي سيكون على مرحلتين، الأولى بدأت بمنطقة الرياض يوم الثلاثاء 25 /11 /1434 ه الموافق 1 / 10 /2013 م، والمرحلة الثانية تكون في بقية مناطق المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء 3 / 1 /1435 ه الموافق 3 / 12 /2013م.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الصائغ أن تدقيق المؤهلات بات من أساسيات معايير اعتماد الهيئات المحلية والعالمية للمستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه الخطوة تحقق مبدأ تزويد المجتمع بالممارسين الصحيين القادرين علي مزاوله المهن الصحية بكفاءة وتقديم خدماتهم بطريقه أمنة.

من جانبه، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة عبدالله بن سعيد الزهيان أنه يتطلب على الممارس الصحي الذي لم يسبق أن وثق مؤهلاته إنشاء حساب على صفحة داتا فلو الإلكترونية يقوم من خلاله بتحميل المعلومات الذاتية ومعلومات المؤهل واستكمال المتطلبات الإلزامية، إضافة إلى تحميل صورة جواز السفر، وكذلك تحميل خطاب تفويض موقع عليه إلى داتا فلو من أجل عملية التدقيق والتصنيف، مبيناً أن توثيق الممارس الصحي لأي مؤهل يتم مرة واحدة فقط عند التصنيف أو إعادة التسجيل.

ودعا الزهيان الممارسين الصحيين الحاصلين على مؤهلاتهم من خارج المملكة بضرورة زيارة موقع الهيئة www.scfhs.org، وموقع الشركة على الإنترنت www.dfscfhs.com للحصول على تفاصيل وإجراءات عملية التوثيق.