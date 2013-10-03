مدير تعليم المدينة المنورة يحاضر عن تأسيس المملكة.. ويكرم الطلاب المتميزين

التقى مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم بعدد من الطلاب في الأمسية الوطنية التي أقيمت بالمسرح التربوي بدار القلم، حيث قدم مجموعة من الطلاب لونا انشاديا وطنيا من الموروث الحجازي، تلا ذلك قصيدة وطنية من كلمات محمد قشقري، عقب ذلك قدم المدير العام محاضرة أبرزت جوانب مضيئة من حياة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وذلك بمناسبة اليوم الوطني ال (83) للمملكة.

وتحدث العبدالكريم في مستهل محاضرته عن مفهوم المواطنة، معرجا على الحالة التي كانت تعيشها الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة من فوضى وعدم استقرار، إضافة إلى ضعف الوازع الديني وانتشار البدع والخرافات، وما أصابها من التفكك والفرقة والتناحر وانعدام الأمن، متحدثا عن مرحلة التأسيس والبناء لهذه البلاد في عهد الملك عبدالعزيز بالتركيز على الجوانب الدينية والإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وختم العبدالكريم محاضرته باستعراض جوانب مشرقة من الإنجازات والعناية بالتعليم، ونشر المعرفة من خلال تشجيع طلاب العلم، وتأسيس المدارس وإصدار الأنظمة الخاصة بها.

وفي ختام الأمسية الوطنية تم تكريم مجموعة من الطلاب المشاركين كما أهدى الخطاط الدولي عبدالله الصانع لوحة من أحد أعماله، كذلك قدم الشاعر خالد محمد سالم للمدير العام مجموعته الشعرية الكاملة، وكان المدير العام قد افتتح على هامش برنامج الأمسية معرض فهد المهنا للطوابع والعملات كما تم تكريم المؤرخ أحمد بن أمين مرشد صاحب كتاب (طيبة وذكريات الأحبة).