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شهود عيان: مقتل شخصين فى هجوم على السفارة الروسية فى ليبيا

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شهود عيان: مقتل شخصين فى هجوم على السفارة الروسية فى ليبيا شهود عيان: مقتل شخصين فى هجوم على السفارة الروسية فى ليبيا

قال شهود عيان إن شخصين لقيا حتفهما بنيران حراس مبنى السفارة الروسية فى العاصمة الليبية طرابلس، عندما هاجم عدد من الليبيين المبنى اليوم الأربعاء.

وقال شهود العيان إن الحراس الروس للسفارة، أطلقوا النار على المهاجمين الذين تراوح عددهم مابين خمسة عشر إلى عشرين شخصا، ما أسفر عن وفاة شخصين.

وأضافوا أن مبنى السفارة لحقت به أضرار، وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد ذكرت أن مجهولين أطلقوا النار على سفارتها فى ليبيا اليوم الأربعاء، وحاولوا اقتحامها .

وقالت ماريا زخاروفا، نائبة مدير إدارة الصحافة والإعلام بالوزارة فى تصريحات لإذاعة صدى موسكو،"وفقا للتقارير الأولية، فإنه لم يصب أحد بين الروس فى السفارة".

وأضافت فى التصريحات التى أوردتها وكالة ريا نوفوستى الروسية "نعمل من أجل استيضاح التفاصيل بشأن ما حدث".

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