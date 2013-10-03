القوات اليمنية تستعيد مقرا للجيش من القاعدة

أعلنت القوات اليمنية مساء الأربعاء، أنها استعادت السيطرة على مقر عام للجيش فى جنوب شرق البلاد، كان استولى عليه إسلاميون على علاقة بالقاعدة قبل ثلاثة أيام، واحتجزوا عددا من الجنود "رهائن".

وقال مصدر فى وزارة الدفاع اليمنية لوكالة سبأ الرسمية، إن "القوات المسلحة أنهت بنجاح الهجوم على المقر العام للمنطقة العسكرية الثانية فى المكلا ونظفته كليا من العناصر الإرهابية "وأكد البيان" القضاء على جميع الإرهابيين الذين كانوا فى المبنى" وكان إسلاميون من مجموعة "أنصار الشريعة" التابعة للقاعدة قد استولوا الاثنين على المبنى الواقع فى مدينة المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، بعد أن فجروا سيارة عند مدخل قيادة المنطقة العسكرية، حسب مصدر عسكرى.