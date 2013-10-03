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مسلحون يقطعون رأس تمثال هارون الرشيد فى مدينة الرقة السورية

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مسلحون يقطعون رأس تمثال هارون الرشيد فى مدينة الرقة السورية مسلحون يقطعون رأس تمثال هارون الرشيد فى مدينة الرقة السورية

نشر ناشطون اليوم الأربعاء، صورا لما وصفوه بأنه" تمثال الخليفة العباسى هارون الرشيد، و قد حطمته مجموعة إرهابية من دولة العراق و الشام(داعش) فى مدينة الرقة شمال شرق سوريا".

و قال الناشطون "إن عناصر داعش قطعوا رأس تمثال الخليفة الإسلامى الشهير فى العصر العباسى هارون الرشيد"، وأضافوا أن هذه ليست هى المرة الأولى التى يحطم بها عناصر هذا التنظيم الإسلامى المتطرف تماثيل لرموز تاريخية إسلامية، إذ سبق و حطموا تمثال أبى العلاء المعرى قبل اشهر فى تلك المنطقة التى يسيطرون عليها هم وجبهة النصرة كتنظيمات متطرفة.

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