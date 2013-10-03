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اعتقال ناشطة سودانية لمشاركتها فى الاحتجاجات التى خلفت 200 قتيل

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اعتقال ناشطة سودانية لمشاركتها فى الاحتجاجات التى خلفت 200 قتيل اعتقال ناشطة سودانية لمشاركتها فى الاحتجاجات التى خلفت 200 قتيل

اعتقلت قوات الأمن السودانية دالية الروبى الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتعمل موظفة فى البنك الدولى فى السودان، بحسب ما أفاد زوجها الأربعاء، فى الوقت الذى تنفذ فيه السلطات حملة إيقافات بعد تظاهرات خلفت 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.

وندد مسئول فى الخارجية البريطانية كان فى زيارة للخرطوم الأربعاء بقمع حركة الاحتجاج التى نجمت عن رفع الوقود وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن قتلت أكثر من 200 متظاهر منذ بداية التظاهرات قبل عشرة أيام.

وقالت المنظمة التى مقرها لندن فى بيان إن الكثير من المتظاهرين قضوا متأثرين بإصابات بالرصاص فى الرأس والصدر.

وقالت السلطات إن 34 شخصا قتلوا فى التظاهرات فى حين قالت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 50 قتيلا سقطوا يومى 22 و23 سبتمبر الماضى فى منطقة الخرطوم.

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مصر 365

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