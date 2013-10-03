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رئيس الحكومة الليبية ووزير الخارجية يزوران السفارة الروسية بعد الهجوم

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رئيس الحكومة الليبية ووزير الخارجية يزوران السفارة الروسية بعد الهجوم رئيس الحكومة الليبية ووزير الخارجية يزوران السفارة الروسية بعد الهجوم

قام رئيس الليبية المؤقتة "على زيدان" برفقة وزير الخارجية والتعاون الدولى "محمد عبد العزيز" الليلة بزيارة لمقر السفارة الروسية بطرابلس، تفقدا خلالها الأضرار التى لحقت بمبنى السفارة بعد الهجوم عليها فى وقت سابق من أمس .

وأعرب "على زيدان" خلال الزيارة عن شكره وتقديره لتعاون المواطنين، والجهات التى ساهمت فى التخفيف من آثار حادثة الاعتداء على السفارة وحمايتها.

وكانت السفارة الروسية بطرابلس قد تعرضت مساء أمس الأربعاء، لاعتداء لم يسفر عن وقوع أية إصابات باستثناء بعض الأضرار البسيطة التى لحقت بالمبنى.

وذكرت مصادر أمنية أن ما يقرب من عشرة أشخاص يستقلون سيارتين هاجموا مبنى السفارة بمنطقة "الضهرة"، وأضرموا النار فى سيارة تابعة للسفارة، كما أطلقوا أعيرة نارية على المبنى.

وأكد المصدر أن عناصر البحث الجنائى والأمن الدبلوماسى، باشرت التحقيق فى الحادث والبحث عن المهاجمين، الذى يرجح أن يكونوا محتجين على مقتل فنى طيران بالجيش الليبى، أول أمس الثلاثاء، على يد فتاة روسية فى منزله بطرابلس.

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مصر 365

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