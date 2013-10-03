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أوباما على تويتر: “ريتويت” إذا أردتم إنهاء الإغلاق الحكومي

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كتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر،  ”ريتويت إذا أردتم إنهاء الإغلاق الحكومي”، في خطوة غير تقليدية، وغريبة حيث تبعد كل البعد عن القرارات الحكومية.

وحصلت التغريدة على أكثر من 19 ألف إعادة تغريد “ريتويت” ، في حين بينما  تنوعت التعليقات عليها ما بين السخرية والاستهزاء منها، أو المناقشة الجاد حول المشكلة.

ودخل إغلاق الفيدرالية يومه الثاني، ما دفع الرئيس الأمريكي لمناقشة الأمر على موقع التواصل الإجتماعين في خطوة جديدة من نوعها.

 

OBAMA 2

حساب أوباما على تويتر

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