بدء برنامج التقييم السنوي لأداء مراكز الدفاع المدني في دبي

في إطار الخطة السنوية لتقييم أداء مراكز الدفاع المدني بدبي، بدأت لجنة التقييم السنوي العام برئاسة العميد أحمد عبيد الصايغ مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بزيارة مراكز الدفاع المدني الأربعة عشر، لتحقيق الهدف الاستراتيجي "التميز في الإطفاء والإنقاذ بتطبيق أحدث الممارسات وتقديم أفضل المبادرات" من خلال رفع جاهزية مراكز الإطفاء لتحقيق الاستعداد العام، والوصول إلى أفضل معدلات الاستجابة والمحافظة عليها.

وقال الصايغ: يستهدف التقييم الجوانب الميدانية والإدارية في المراكز كافة، ففي كل عام تنفذ المراكز خطة التدريب العام وما تتضمنه من رفع الجاهزية، والتدريب الفردي، والتدريب الجمعي "الفرقي"، وخلال التقييم يضع المركز وينفذ سيناريو ميدانياً لحادث حريق وإنقاذ لاختبار مدى نجاح الخطط التدريبية على المستويات كافة.

جودة وتميز

وأضاف: في الميدان الإداري يركز التقييم على مبادئ ومعايير الجودة والتميز، والالتزام بمعايير البيئة والصحة المهنية، ويتم تقييم مؤشرات قياس الأداء لكل مركز، بما في ذلك جاهزية المركز من حيث المعدات الفردية والمحافظة عليها، ومعرفة الفرد بأهمية كل مُعدة، وقياس جاهزية الآليات والمعدات، ومدى إتقان مهارات استخدامها.

مؤشرات أداء

وتابع: تتم مقارنة مؤشرات قياس الأداء لثلاث سنوات، لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، ووضع خطة عام 2014 بناء على ذلك.

وانعكست منهجيات التقييم والمراجعة والتحسين المستمر في أداء المراكز على نتائج الأداء الرئيسية، فقد انخفض زمن الاستجابة وزمن السيطرة على الحادث، وترسخ مبدأ تبادل الخبرات ونقلها للقوة البشرية الجديدة، ويجري خلال التقييم تكريم المتميزين في كل مركز مباشرة بعد الانتهاء.