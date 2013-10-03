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المزينة: شرطة دبي حريصة على رفع مستوى مهارات الطلبة

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المزينة: شرطة دبي حريصة على رفع مستوى مهارات الطلبة المزينة: شرطة دبي حريصة على رفع مستوى مهارات الطلبة

أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التربية الأمنية حرص شرطة دبي على تقديم الدعم اللازم من الكوادر البشرية والاحتياجات المادية للبرنامج ، وذلك سعيا منها لتحقيق الأهداف العامة من خلال نشر المعارف والعلوم والمهارات التي يقدمها المدربون والمحاضرون، ورفع مستوى المهارات الشخصية للطلبة .

وقال : نسعى إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي لدى الطلبة لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بهم من خلال التحصيل العلمي والتدريب والتأهيل والتعاون مع شركائنا وفي مقدمتهم منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الدفاع المدني وخدمة الأمين والإدارات العامة في شرطة دبي،

جاء ذلك خلال إطلاق القيادة العامة لشرطة دبي برنامج التربية الأمنية في دورته العاشرة للعام الجاري، في قاعة حمدان بن محمد بالمبنى الرئيسي.

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