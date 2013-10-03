حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه موفق مهدي عبودي سفير جمهورية العراق، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير.. متمنياً له النجاح في مهمته في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وسبل تعزيزها في المجالات كافة. حضر اللقاء صالح أحمد الشال، مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت، المستشار في الديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.