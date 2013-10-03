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الشمراني يعود لمنتخب السعودية قبل لقاء العراق

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الشمراني يعود لمنتخب السعودية قبل لقاء العراق الشمراني يعود لمنتخب السعودية قبل لقاء العراق

ضم لوبيز كارو المدير الفني لمنتخب اللاعب ناصر الشمراني لقائمة الفريق قبل مواجهة العراق في تصفيات كأس أمم آسيا.

الشمراني سيقود خط هجوم السعودية بعدما تألق في الدوري مع الهلال، وارتقى جدول هدافي المسابقة المحلية برصيد 4 أهداف.

ويلعب الشمراني في هجوم السعودية رفقة أحمد عسيري ومختار فلاتة ونايف هزازي وحمدان الحمدان، بحسب القائمة التي أعلنها كارو، المدير الفني السابق لريال مدريد.

ويتصدر منتخب السعودية مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بست نقاط، ويحتل الفريق الصيني المركز الثاني بثلاث نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه أسود العراق.

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