رئيس الحكومة الليبية ووزير الخارجية يزوران مقر السفارة الروسية بعد الهجوم عليها

قام رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “علي زيدان” رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي “محمد عبدالعزيز” الليلة بزيارة لمقر السفارة الروسية بطرابلس تفقدا خلالها الأضرار التي لحقت بمبنى السفارة بعد الهجوم عليها في وقت سابق من اليوم .

وأعرب “علي زيدان” خلال الزيارة عن شكره وتقديره لتعاون المواطنين والجهات التي ساهمت في التخفيف من آثار حادثة الاعتداء على السفارة وحمايتها .

> وكانت السفارة الروسية بطرابلس قد تعرضت مساء اليوم الأربعاء لاعتداء لم يسفر عن وقوع أية إصابات باستثناء بعض الأضرار البسيطة التي لحقت بالمبنى.

> وذكرت مصادر أمنية أن ما يقرب من عشرة أشخاص يستقلون سيارتين هاجموا مبنى السفارة بمنطقة “الضهرة” وأضرموا النار في سيارة تابعة للسفارة ، كما أطلقوا أعيرة نارية على المبنى .

> وأكد المصدر أن عناصر البحث الجنائي والأمن الدبلوماسي باشرت التحقيق في الحادث والبحث عن المهاجمين ، الذي يرجح أن يكونوا محتجين على مقتل فني طيران بالجيش الليبي ، أمس الثلاثاء ، على يد فتاة روسية في منزله بطرابلس .

أ ش أ