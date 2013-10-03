أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السفير بدر عبد العاطي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري في مصر

Google+ Print
السفير بدر عبد العاطي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري في مصر السفير بدر عبد العاطي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري في مصر

قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتحاد الاوروبي أكبر شريك تجاري في .

ونفي ـ السفير عبد العاطي ـ في مقابلة تليفزيونية فضائية، على قناة (الحياة)، أن تكون زيارة كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي لمصر للنقاش حول حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن هناك استقلالية خاصة للقضاء المصري.
> وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن آشتون أكدت عدم تدخلها في الشأن الداخلي المصري، مشيرا إلى أن الجانب المصري لا يمكن أن يسمح بحدوث ذلك.
> وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي شريك مهم لمصر، وزيارة آشتون في ضوء التعاون المشترك بينه وبين مصر، مشددا على أن مصر عادت دولة طبيعية، وأن الحديث مع آشتون كان عن الحاضر والمستقبل.
> وأضاف السفير عبدالعاطي أنه لا يمكن لأي شخص أن يتدخل في سير العملية الانتقالية في البلاد، مؤكدا أن العملية الانتقالية من حق الشعب والحكومة الانتقالية فقط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي