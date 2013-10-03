السفير بدر عبد العاطي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري في مصر

قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتحاد الاوروبي أكبر شريك تجاري في مصر.

ونفي ـ السفير عبد العاطي ـ في مقابلة تليفزيونية فضائية، على قناة (الحياة)، أن تكون زيارة كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي لمصر للنقاش حول حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن هناك استقلالية خاصة للقضاء المصري.

> وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن آشتون أكدت عدم تدخلها في الشأن الداخلي المصري، مشيرا إلى أن الجانب المصري لا يمكن أن يسمح بحدوث ذلك.

> وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي شريك مهم لمصر، وزيارة آشتون في ضوء التعاون المشترك بينه وبين مصر، مشددا على أن مصر عادت دولة طبيعية، وأن الحديث مع آشتون كان عن الحاضر والمستقبل.

> وأضاف السفير عبدالعاطي أنه لا يمكن لأي شخص أن يتدخل في سير العملية الانتقالية في البلاد، مؤكدا أن العملية الانتقالية من حق الشعب والحكومة الانتقالية فقط.