بالفيديو .. مدرسة بايرن ' الإسبانية ' تحطم سيتي

اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في مواجهة الفريقين بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وسيطر بايرن على المباراة وفرض أسلوب لعبه في الاستحواذ على الكرة تحت إدارة فنية رائعة من الإسباني بيب جوارديولا، وفي المقابل فشل مانويل بللجريني المدير الفني لسيتي في مجاراة حامل اللقب.

افتتح فرانك ريبيري أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، وضاعف توماس مولر النتيجة بالثاني في الدقيقة 56، وانهار سيتي بعد الهدف الثالث الذي سجله أريان روبن في الدقيقة 60.

وعاد ألفارو نيجريدو بهدف حفظ ماء الوجه لسيتي في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يتصدر بايرن المجموعة الرابعة منفردا برصيد ست نقاط، ويأتي سيتي في الوصافة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن سسكا موسكو الذي كان قد أسقط فيكتوريا بلزن في وقت مبكر ليلة الأربعاء.

سيطرة بافارية

سيطر بايرن ميونيخ على مجريات المباراة من البداية وحتى النهاية رغم إقامة المباراة خارج ملعبه إلا أن استحواذه وصل إلى 61 % مقابل 39 لسيتي.

وسدد نجوم بايرن 29 تسديدة منهم 13 بين القائمين والعارضة مقابل تسديدتين فقط على المرمى لسيتي.

تألق ريبيري مبكرا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل جوي هارت حارس سيتي في التعامل معها.

ونجح مولر في استغلال خطأ تمركز لجيل كليتشي الظهير الأيسر لسيتي وانفرد وراوغ هارت وسدد في الشباك.

بعده انطلق روبن بمجهود فردي ومر من دفاع سيتي وسدد بيمينه في الزاوية الضيقة لهارت الذي كان في أسوأ حالاته.

ونجح نجريدو في رسم بسمة على شفاة جمهور سيتي بهدف رائع الجمال عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وظهره للمرمى، نجح في الدوران والتسديد بيسراه سكنت الشباك بعد اصطدامها في القائم.

وكاد مولر أن يضاعف أهدافه في الليلة بعد كرة خاطئة من دفاع سيتي على حدود منطقة الجزاء سدد ولكن القائم أعادها مرة أخرى.

وقبل نهاية المباراة حصل سيتي على ركلة حرة مباشرة نفذها ديفيد سيلفا على المرمى، ولكنها ارتدت من العارضة.

شاهد الأهداف