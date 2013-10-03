بالفيديو - دي ماريا يستعرض مع رونالدو في فوز كبير لريال مدريد

قاد أنخل دي ماريا وكريستيانو رونالدو قوات ريال مدريد لإسقاط كوبنهاجن الدنماركي برباعية نظيفة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المباراة الأولى لريال مدريد في دوري الأبطال على أرض سانتياجو برنابيو، شهدت هدفين لدي ماريا ومثليهما لكريستيانو رونالدو.

واستعاد ريال مدريد طريق الانتصارات بعد الخسارة في الدوري أمام أتليتكو على أرض سانتيجو بداية الاسبوع.

وبذلك رفع ريال مدريد رصيده في المجموعة إلى 6 نقاط من انتصارين بنتيجتين كبيرتين، إذ سحق جالاتاسراي بسداسية ثم منح كوبنهاجن رباعية.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة مع يوفنتوس الذي تعادل مع جالاتاسراي في الجولة الثانية.

تغييرات

عدل كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد خطة الفريق من 4-2-3-1 إلى 4-3-2-1 بإشراك إيارا مع لوكا مودريتش وسامي خضيرا في الوسط.

وقاد العمليات الهجومية أنخل دي ماريا مع كريستيانو رونالدو تحت رأس الحربة الوحيد كريم بنزيمة.

ولعب رافايل فاران ومارسيللو وإيكير كاسياس المباراة بعد غياب عن التشكيل بعد التعافي من الإصابة.

تقدم كريستيانو من عرضية لمارسيللو، الذي شارك بدلا من الظهير البرتغالي الأعسر فابيو كوينتراو.

وضاعف كريستيانو رونالدو بنفسه النتيجة، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي البطولة.

وجاء الهدف الثاني لريال مدريد من عرضية استعراضية لأنخل دي ماريا، الذي قدم مباراة كبرى مع لوكا مودريتش.

مودريتش حمى كاسياس من كرة كادت تسكن شباك ريال مدريد، لولا تدخل الكرواتي الذي شتت الكرة من على خط المرمى.

وأحرز دي ماريا الهدف الثالث من هجمة سريعة بعد تمريرة من كريم بنزيمة، الذي خرج ودخل في مكانه خيسي مع الدقائق الأخيرة.

ولعب ألفارو موراتا المهاجم الواعد في ريال مدريد دورا في صناعة الهدف الرابع لدي ماريا بطل اللقاء مع رونالدو.

شاهد الأهداف بالضغط على هذا الرابط..