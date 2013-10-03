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بالفيديو .. تايسون يضع مانشستر ' مويس ' في مأزق جديد

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بالفيديو .. تايسون يضع مانشستر ' مويس ' في مأزق جديد بالفيديو .. تايسون يضع مانشستر ' مويس ' في مأزق جديد

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع مضيفه شاختار الأوكراني بهدف لمثله يوم الأربعاء، ليزيد الضغوط على كاهل مدربه ديفيد مويس.

وحل يونايتد ضيفا على شاختار ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة تاريخية لرايان جيجز أسطورة يونايتد الذي حقق رقما قياسيا جديدا في عدد المشاركات بدوري الأبطال برصيد 145 مباراة ليتفوق على الاسباني راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد في عدد مرات الظهور بالمسابقة.

لعب مويس بدون مهاجمه المصاب واين روني لكنه أشرك المهاجم العائد من الإصابة روبن فان بيرسي.

وسجل داني ويلبك لاعب يوناتيد الهدف الأول في الدقيقة 18 من المباراة التي أقيمت على ملعب دونباس إرينا بمتابعة عرضية مروان فيلاني وسط دفاع شاختار.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، أحرز تايسون هدف التعادل لأصحاب الملعب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتزداد الضغوط على مويس الذي يحتل بالفريق المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة بجوار شاختار.

في مباراة أخرى ضمن المجموعة نفسها، تغلب باير ليفركوزن على ريال سوسيداد 2-1 ليحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وتقدم سيمون رولفيز للفريق الألماني، قبل أن يتعادل المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لكن ينس هيجيلير أحرز هدف الفوز لليفركوزن في الدقيقة 90.

ويتذيل سوسيداد المجموعة بلا نقاط.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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