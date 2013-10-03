دواء أمريكى جديد لعلاج مرض الاكتئاب

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى الثلاثين من شهر سبتمبر الماضى، على إصدار دواء جديد لعلاج مرض الاكتئاب "Depression".

ويعرف العقار الجديد باسم "Brintellix "، ويحتوى على المادة الفعالة "vortioxetine" لعلاج الأشخاص البالغين المصابين بمرض الاكتئاب، وصدقت الإدارة الأمريكية عليه مؤخراً بعد إجراء ست تجارب إكلينيكية، أثبتت نجاحها جميعاً فى الحد من الأعراض المرضية التى أصابت الأشخاص الخاضعين للدراسة.

ويتوفر عقار " Brintellix" فى صورة أقراص، ويوجد فى عدة تركيزات مختلفة لتعطى الأطباء المرونة الكافية لاختيار الدواء المناسب لكل مريض، وهى 5 مجم و10 مجم و15 مجم و20 مجم.

ومن أكثر الآثار الجانبية شيوعاً، والتى يسببها عقار " Brintellix": الغثيان والإمساك والقئ، وكما أنه يرفع بشكل كبير فرص الإقدام على الانتحار بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما.

ويعد الاكتئاب أحد الاضطراب العقلية التى تصيب المخ، ويتسبب فى حدوث تقلبات مزاجية والعديد من الأعراض المرضية، التى تعيق الشخص على أداء الأعمال اليومية المخول بها، وتعوق قدرته على العمل أو النوم أو الاستذكار أو تناول الطعام، وهو ما قد يؤدى للإصابة بالأرق أو الإفراط فى النوم، وتغيرات فى الوزن والشهية ويصاب الإنسان بخلل فى التركيز أو التفكير، وأحياناً تنشأ لديه ميول انتحارية.